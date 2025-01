Inter lançará seu novo uniforme contra o México 

Colorado deve ter uniforme "liso" em amistoso no Beira-Rio. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter recebeu, nesta terça-feira (14), os novos uniformes para a temporada 2025. O lançamento oficial será no amistoso contra o México, nesta quinta-feira (16). Além das camisas, a Adidas enviou também calções e meias do novo modelo.

A nova camisa é uma homenagem ao primeiro título nacional do Inter, conquistado em 1975. Com gola “V” e símbolo retrô, o novo manto terá poucos detalhes em branco.

A novidade é que, para o jogo contra o México, possivelmente não haverá patrocinador máster na frente da camisa. O Banrisul será estampado nas costas e, até o momento, o Inter não tem acordo com o novo apoiador.

As negociações estão em andamento, mas a tendência é que não haja acerto antes do amistoso. Com isso, a frente da camisa será “lisa”. A torcida gosta da ideia, mas o clube precisa da receita do patrocinador máster, que será fechado nos próximos dias.

E como comprar a nova camisa? Não haverá venda na loja do Inter no Beira-Rio nesta quinta. As vendas serão liberadas pelo site do clube durante o intervalo do jogo contra o México.