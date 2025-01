Inter se apresenta para a torcida em amistoso contra o México no Beira-Rio

Inter inicia 2025 com amistoso contra o México. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter de 2025 será apresentado nesta quinta (16). A partir das 21h, o Colorado receberá a seleção mexicana no Beira-Rio para o amistoso que será o principal teste da equipe de Roger Machado antes da estreia no Gauchão. A ideia teve aceitação da torcida. O clube espera um público de 45 mil pessoas para a partida. O jogo terá transmissão em imagens em GZH.

O interesse dos colorados no jogo se explica pela raridade do confronto. Desde 2002, quando venceu o Equador, em Quito, que o Inter não enfrenta uma seleção nacional. No Beira-Rio, o último jogo foi em 1994. Naquela ocasião, o clube goleou a Nigéria por 4 a 0 na decisão do torneio comemorativo pelo aniversário de 25 anos do estádio colorado.

O jogo não será contra a seleção principal do México. Por não ser uma data Fifa, os jogadores que jogam no Exterior não foram chamados. O técnico Javier Aguirre ainda encontrou resistência dos clubes mexicanos na liberação de alguns atletas que atuam no futebol local.

Do último jogo realizado pelo México, em novembro do ano passado, quando goleou Honduras por 4 a 0 pela Liga das Nações da Concacaf, só um jogador estará presente no Beira-Rio: o lateral-esquerdo Jesús Gallardo, do Toluca.

No lado do Inter, a diretoria atingiu, com a compra de Bernabei, acertada junto ao Celtic, o objetivo de entregar para Roger Machado a possibilidade de iniciar o Gauchão com o mesmo time titular do Brasileirão. Para encarar o México, no entanto, o treinador terá desfalques. Bernabei, por exemplo, ainda não iniciou os treinamentos no CT Parque Gigante. O goleiro Rochet, o zagueiro Rogel e o meia Bruno Tabata estão lesionados.

No gol, Anthoni deve ganhar a chance vencendo a disputa com Ivan. Na zaga, Clayton Sampaio entra naturalmente. Na lateral esquerda, a não renovação de Renê abre caminho para uma novidade. Roger Machado tem à disposição o jovem Pablo, de 18 anos, e o argentino Braian Aguirre, que é lateral-direito de origem, mas atuou na esquerda nos tempos de Lanús.

É no setor ofensivo, no entanto, que se abrem as possibilidades para o Inter apresentar novidades táticas. Sem Bruno Tabata e com Gabriel Carvalho também fora, o treinador não tem um meia de origem para escalar aberto pelo lado direito. Isso abre chance para mudança de característica no setor com a escalação de um atacante, Wanderson ou Vitinho.

Mas também para mudança até mesmo se sistema tático. O treinador pode no começo ou no decorrer do jogo usar Enner Valencia. O quarteto Valencia, Borré, Alan Patrick e Wesley iniciou apenas um jogo com Roger Machado, o empate com o Rosario Central, no Beira-Rio, que resultou na eliminação da Sul-Americana, em julho. Foi apenas a segunda partida do treinador na casamata colorada.

Ainda há ausências e dúvidas no time, mas certamente os colorados que irão ao Beira-Rio vão carregar expectativa de que a temporada que se inicia marcará o fim da seca de títulos. Nada melhor para Roger Machado e seus comandados do que começar 2025 com vitória e uma atuação convincente.

Inter contra seleções nacionais

1916 - Inter 0x4 Uruguai

1953 - Uruguai 1x1 Inter

1957 - Uruguai 3x1 Inter

1959 - Inter 0x2 Argentina

1962 - Argentina 4x2 Inter

1962 - Argentina 1x0 Inter

1962 - Uruguai 3x2 Inter

1963 - Uruguai 2x0 Inter

1969 - Inter 0x2 Hungria

1969 - Inter 2x0 Uruguai

1970 - Inter 1x1 Romênia

1970 - Inter 3x0 Peru

1970 - Inter 0x1 Uruguai

1970 - Inter 0x1 Uruguai

1970 - Peru 2x0 Inter

1970 - Peru 0x2 Inter

1971 - Inter 1x3 França

1973 - Inter 1x1 Peru

1973 - Peru 3x0 Inter

1974 - Inter 2x0 Chile

1977 - Inter 3x0 Chile

1977 - Chile 1x2 Inter

1979 - Inter 4x0 Tchecoslováquia

1979 - Tchecoslováquia 1x0 Inter

1980 - Catar 1x1 Inter

1983 - Guatemala 0x0 Inter

1983 - El Salvador 0x1 Inter

1983 - Costa Rica 1x3 Inter

1983 - China 0x2 Inter

1984 - Irlanda 0x0 Inter

1984 - Irlanda 1x2 Inter

1984 - China 0x1 Inter

1984 - Hong Kong 0x5 Inter

1987 - Marrocos 2x2 Inter

1989 - Uruguai 3x0 Inter

1991 - Paraguai 1x1 Inter

1994 - Inter 4x0 Nigéria

1994 - Coreia do Sul 2x2 Inter

1994 - Coreia do Sul 0x1 Inter

2002 - Equador 1x2 Inter