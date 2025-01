WhatsApp anuncia novidades para o aplicativo; confira o que chega de novo

O aplicativo de mensagens também deve lançar um widget dedicado ao Meta AI. Pixabay / Pixabay

O WhatsApp começou o ano com algumas atualizações para os usuários. Entre as novidades, estão a personalização de fotos e vídeos com filtros, criação de figurinhas a partir de selfies e reações mais rápidas em mensagens.

O aplicativo de mensagens também deve lançar um widget dedicado ao Meta AI. O objetivo é facilitar o acesso à inteligência artificial diretamente pela tela inicial do dispositivo.

Já entre as atualizações gerais, o WhatsApp também lançou no Brasil a possibilidade de adicionar a chave Pix no perfil do aplicativo, tornando os pagamentos mais práticos.

Confira as novidades que chegam ao WhatsApp

Efeitos na câmera

Com a novidade, é possível transformar suas fotos e vídeos antes de enviá-los. São, no total, 30 opções de planos de fundo, filtros e efeitos, para personalizar o conteúdo diretamente no aplicativo.

Figurinhas feitas com selfies

Já para quem adora figurinhas exclusivas, a nova funcionalidade permite a criação de um sticker a partir de uma selfie tirada na hora. Disponível inicialmente para Android, a atualização deve chegar em breve ao iOS.

Compartilhamento de pacotes de figurinhas

Gosta muito de um pacote de figurinhas e quer compartilhar com um amigo? A partir de agora será possível compartilhar pacotes diretamente nas conversas, facilitando a troca de conteúdos personalizados.

Reações mais rápidas