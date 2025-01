"No primeiro, segundo e terceiro sets, estava muito nervoso", admite João Fonseca após eliminação na Austrália

Desempenho na Austrália deve colocar brasileiro entre os 100 primeiros do ranking. Martin KEEP / AFP

Alçado à condição de ídolo e estrela do esporte mundial, João Fonseca foi eliminado na segunda rodada do Australian Open após perder, nesta quinta-feira (16), para o italiano Lorenzo Sonego em cinco sets.

Elogiado por toda a comunidade do tênis, o carioca de 18 anos avaliou a partida e disse não ter jogado o seu melhor tênis, após uma série de 14 jogos sem derrota.

— Foi uma grande batalha hoje (quinta-feira). Minha primeira vez jogando cinco sets. Eu sabia que seria uma luta difícil. Lutei até o final. Acho que não joguei meu melhor hoje.

O atleta revelou que parte da dificuldade foi por conta de seu estado emocional durante o confronto.

— Estava um pouco nervoso. Na verdade, muito nervoso no segundo e no terceiro set. No primeiro, segundo e terceiro sets, estava muito nervoso. Mas, como eu disse, lutei até o final. Não foi o resultado que eu queria, mas foram dois meses incríveis. Quer dizer, jogar 15 partidas consecutivas e vencer 14 é algo incrível — comentou Fonseca.

O tenista acredita estar no caminho certo e que as experiências como essa, no Australian Open, serão importantes para seu crescimento.

— Um bom começo de ano. Agora é trabalhar mais e mais para estar mais preparado para esses tipos de partidas. Acho que a experiência do Lorenzo fez diferença. Esse foi um dos fatores que fizeram com que ele vencesse. Ele tem mais experiência nesses jogos. Vou continuar trabalhando para fazer mais e melhor no resto da temporada — afirmou o jogador.

O desempenho de Fonseca deve o colocar, pela primeira vez na carreira, na lista dos 100 melhores tenistas do mundo, quando a classificação for atualizada, no dia 27 de janeiro.

Expectativas altas

João Fonseca também falou sobre o peso de entrar em uma partida de Grand Slam como favorito, após toda a expectativa criada em torno dele nos últimos dias.

— Depois da batalha contra o (Andrey) Rublev, as expectativas ficaram maiores. As pessoas começaram a falar um pouco mais sobre o João. Minhas expectativas também ficaram maiores. Fiquei mais nervoso do que no jogo contra o Rublev. Já tinha uma vitória contra o Sonego. Não vou mentir, fiquei um pouco nervoso. Como eu disse, acho que a experiência foi a grande diferença.

Em sua segunda temporada no profissional, ele diz já ter metas e objetivos traçados.

— Com certeza é jogar os grandes torneios. Meu sonho é jogar o circuito, tipo o circuito real, em que os 50 melhores jogadores competem. Os Masters, os ATP 500, os 250. Quero viver jogando isso. Estou animado para entrar no top 100, jogar os grandes torneios, conquistar meu espaço nesse ambiente e continuar trabalhando para crescer ainda mais, alcançar um ranking maior. Para mim, na minha opinião, o céu é o limite. Você precisa trabalhar mais e mais para alcançar seu sonho, que é ser o número 1.

Apoio da torcida

Um das questões que chamou a atenção na semana foi o fato de que João Fonseca soube utilizar a presença do público, especialmente dos brasileiros, que fizeram grande festa nas arquibancadas em Melbourne Park.

— É algo muito especial sobre os brasileiros. Quando vemos brasileiros indo bem nos esportes, gostamos de torcer. É uma coisa cultural. Sim, eles fazem muito barulho. Eu adoro jogar com a torcida. É algo muito especial. Quero agradecer aos brasileiros por me apoiarem esta semana; não só esta semana, mas em toda a minha carreira, em todos os meus jogos. Eles realmente me ajudaram a manter o foco mentalmente neste jogo. Sim, eu não consegui a vitória, mas quero agradecer pelo apoio.