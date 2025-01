Festa Campeira de Passo Fundo deve reunir 800 competidores em classificatória para etapa estadual

A nova edição da Festa Campeira de Passo Fundo começa às 18h desta quinta-feira (16) e espera reunir 800 competidores dos 41 municípios que compõem a 7ª Região Tradicionalista (RT). A etapa regional classifica os melhores laçadores para a Festa Campeira do RS (Fecars), realizada em Santa Cruz do Sul no mês de março.

Com entrada gratuita, a organização do evento convida os participantes a doarem um quilo de alimento durante a festa. As doações serão distribuídas a entidades sem fins lucrativos do município.