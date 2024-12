Grêmio sonda Cuello, meia-atacante do Athletico-PR

Cuello fez cinco gols e deu 13 assistências em 2024 pelo Furacão José Tramontin / Athletico Paranaense

O Grêmio trabalha em diversas frentes na busca por contratações para a próxima temporada. A prioridade está no anúncio de um treinador, mas o Departamento de Futebol prospecta reforços para o grupo de jogadores. Um dos nomes sondados é o do meia-atacante Tomás Cuello, do Athletico-PR. Ele também interessa ao Vasco.

O estafe do jogador confirmou para Zero Hora a procura do Tricolor pelo atleta. No entanto, a indefinição sobre o comandante e o aval para avançar nas conversas com os paranaenses pesam neste momento.

Cuello tem 24 anos e possui vínculo com o Athletico-PR até dezembro de 2025. Ele foi revelado pelo Tucumán, da Argentina, mas já atuou no Brasil também pelo Bragantino, entre 2020 e 2021. Ele foi comprado pelo Furacão, em 2022, considerada a maior contratação da história do clube.

O Vasco também tenta a contratação do meia-atacante. Uma troca envolvendo o zagueiro Léo, mas houve um recuo nas negociações pelo desejo do Athletico em lucrar financeiramente com saídas em virtude do rebaixamento à Série B. Os cariocas planejam uma proposta de compra.