Técnico do Monsoon deixa o comando da equipe antes do início da temporada

Segundo nota, o profissional pediu desligamento . Horas antes, o Monsoon foi derrotado por 2 a 0 em amistoso com o Brasil de Pelotas, no Estádio do Vale .

A passagem do técnico pelo clube de Porto Alegre durou quase um ano. O técnico chegou ao Monsoon em fevereiro do ano passado e foi um dos responsáveis pelo título da Divisão de Acesso de 2024 e por levar o clube ao seu primeiro Gauchão na história .

O Monsoon estreia no Estadual no dia 23 de janeiro, uma quinta-feira. Seu adversário será o Caxias, em Novo Hamburgo, no Estádio do Vale — onde time porto-alegrense mandará seus jogos neste Gauchão.