O Monsoon Futebol Clube é o novo campeão da Divisão de Acesso do Gauchão. Neste domingo (4), o clube de Porto Alegre superou o Pelotas nos pênaltis, por 4 a 3, no Passo D'Areia, após um 0 a 0 no tempo normal, e garantiu a conquista da Segunda Divisão estadual. Na ida, as duas equipes também haviam empatado em 0 a 0, na Boca do Lobo, em Pelotas.