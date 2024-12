Inter viajará cerca de 50km a mais do que o Grêmio na primeira fase do Gauchão 2025

Estadual começa no dia 22 de janeiro. Porthus Junior / Agencia RBS

Correção: o Inter viajará 50 quilômetros a mais que o Grêmio, e não 200 quilômetros a mais como publicado entre as 18h55min de 12 de dezembro e as 15h20min de 13 de dezembro. O texto já foi corrigido.

O Campeonato Gaúcho de 2025 começa em pouco mais de um mês, e os clubes já começam a projetá-lo. Com a tabela do torneio divulgada na última terça-feira (10), tornou-se possível identificar quanto, mais ou menos, cada clube percorrerá pelo território gaúcho na primeira fase, que será disputada entre os dias 22 de janeiro e 15 de fevereiro.

Zero Hora realizou um levantamento. A pesquisa considera a ida e a volta da sede de cada clube até o provável local da partida — os estádios ainda não foram detalhados, mas já se sabe qual time jogará como mandante e visitante e, com isso, é possível projetar onde cada um jogará. No caso do Monsoon, apesar de ser uma equipe porto-alegrense, ele mandará seus jogos no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Distâncias

O Inter percorrerá cerca de 50 quilômetros a mais do que o Grêmio na primeira fase do Gauchão. Mesmo que jogue como visitante contra o São José e o Grêmio, com os duelos previstos para Porto Alegre, o Colorado terá viagens para cidades mais distantes em relação ao Tricolor.

O time de Roger Machado, por exemplo, jogará em Ijuí e Bagé, contra São Luiz e Guarany, respectivamente — destinos distantes da capital gaúcha. Já as viagens gremistas mais longas são para Pelotas e Erechim. Serão cerca de 1,61 mil quilômetros percorridos pelo Inter e 1,56 mil pelo Grêmio.

O Ypiranga, com 3,1 mil quilômetros previstos, será a equipe que mais viajará pelo RS. O time de Erechim terá que ir a cidades mais distantes, como Bagé e Pelotas, na primeira fase. Este número indica mais do que o dobro da quilometragem que será percorrida pelo Juventude, o último do ranking, com 1,3 mil qulômetros.

As viagens da Dupla

Inter

1ª rodada - Guarany de Bagé (Estrela D'Alva - Bagé): 381 quilômetros;

3ª rodada - São José (Passo D'Areia - Porto Alegre): 13,7 quilômetros;

6ª rodada - Grêmio (Arena - Porto Alegre): 13,1 quilômetros;

7ª rodada - São Luiz (19 de Outubro - Ijuí): 401 quilômetros;

Total (ida e volta): 1.617,6 quilômetros

Grêmio

1ª rodada - Brasil de Pelotas (Bento Freitas - Pelotas): 261 quilômetros;

3ª rodada - Monsoon (Estádio do Vale - Novo Hamburgo): 35,4 quilômetros;

5ª rodada - Juventude (Alfredo Jaconi - Caxias do Sul): 125 quilômetros;

8ª rodada - Ypiranga (Colosso da Lagoa - Erechim): 362 quilômetros;

Total (ida e volta): 1.566,8 quilômetros

Quanto cada clube viajará na primeira fase do Gauchão 2025

Ypiranga - 3,15 mil quilômetros

Guarany-Ba - 2,98 mil quilômetros

São Luiz - 2,86 mil quilômetros

Pelotas - 2,32 mil quilômetros

Brasil-Pel - 1,87 mil quilômetros

São José - 1,84 mil quilômetros

Caxias - 1,7 mil quilômetros

Avenida - 1,66 mil quilômetros

Inter - 1,61 mil quilômetros

Grêmio - 1,56 mil quilômetros

Monsoon - 1,41 mil quilômetros

Juventude - 1,34 mil quilômetros

* As quilometragens são aproximadas e consideram ida e volta do provável local de cada partida até a sede do clube

* As distâncias foram coletadas do Google Maps no dia 13 de dezembro de 2024. A plataforma projeta a melhor rota de um destino a outro.