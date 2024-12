Caxias volta atrás e anuncia centroavante do Cuiabá

O Caxias confirmou na manhã desta terça-feira (10) a contratação do atacante Gustavo Nescau, 24 anos. O atleta do Cuiabá esteve por último no Água Santa, em 2024 , onde marcou um gol em 10 jogos.

O camisa 9 esteve próximo de um acerto com o Grená há cerca de um mês, mas houve um recuo e as negociações chegaram a ser dadas como encerradas por ambas as partes. Mas a dificuldade em achar outro camisa 9 no mercado forçou o clube a retomar as conversas com Gustavo e, desta vez, o desfecho foi positivo.