"Parece que eu já estou trabalhando no Caxias há uns cinco anos", diz técnico Luizinho Vieira

A pré-temporada do Caxias tem deixado o técnico Luizinho Vieira satisfeito com o andamento dos trabalhos. Escolhido para comandar a equipe em 2025 no Gauchão, Copa do Brasil e Série C do Brasileiro, o treinador de 52 anos participou efetivamente do processo de contratações do clube e da grande reformulação do elenco.