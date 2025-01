"Não vamos ter medalhões, vamos ter um time", afirma presidente do Caxias sobre o Gauchão

Presidente Roberto De Vargas vai para seu primeiro Gauchão como presidente do Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

O elenco do Caxias está praticamente fechado para o começo do Gauchão. O último reforço anunciado foi o lateral-direito Ronei. Para a posição, o Grená tinha apenas um atleta de origem, Thiago Ennes. Contudo, se surgir alguma situação que seja boa para o clube, a direção pode trazer mais algum nome.

O departamento de futebol do Caxias não apostou em nenhum reforço renomado ou algum atleta com status de "medalhão", ou seja, que já teve um grande momento no futebol e andou por clubes importantes da elite do Brasil.

O foco do Grená é ter um time coeso, com liga em campo e comprometido. O próprio presidente Roberto de Vargas afirmou que o clube aposta na união e não em um atleta com fama.

— Estou muito satisfeito com o Departamento de Futebol, que contratou dentro das nossas possibilidades, contratou jogadores que estão me surpreendendo. O Luizinho tem a visão de futuro. Porque não adianta você comprar medalhões. Nós vamos ter um time. Não vamos ter medalhões, vamos ter um time. Esse é o nosso objetivo. Isso tudo os jogadores estão sendo conscientizados, que é uma equipe, que é um grupo — destacou o presidente do Caxias.

O elenco do Caxias tem nomes jovens para dar intensidade ao modelo de jogo do técnico Luizinho Vieira, mas também atletas mais experientes. Não existe um jogador de peso do cenário brasileiro. Todos serão importantes na engrenagem do Centenário.