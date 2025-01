Caxias vence de goleada o último jogo-treino antes do Gauchão

Atacante Richard fechou a pré-temporada Grená com cinco gols. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O Caxias entrou em campo na noite desta quinta-feira (9), às 19h, no Estádio da Montanha, em Nova Veneza-SC. A partida no estado vizinho marcou o último jogo-treino grená, na pré-temporada, visando o Gauchão 2025.

O teste teve vitória do Caxias pelo placar de 4 a 1. O atacante Richard marcou duas vezes e os outros dois gols do time da Serra saíram de Gustavo Nescau, no segundo tempo. A partida também foi a primeira com iluminação do Caravaggio no seu estádio. A equipe vai disputar a Série A catarinense neste ano.

O técnico Luizinho Vieira usou o time titular que deve começar o Gauchão contra o Monsoon, no dia 23 de janeiro, às 19h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. A equipe iniciou com Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Lorran, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Richard, Calyson e Welder.

No começo do segundo tempo, o técnico grená promoveu duas mudanças e não colocou uma equipe reserva. Entraram o zagueiro Alan no lugar de Douglas e o meia Richard para a saída do volante Pedro Cuiabá.

Assim, a equipe da etapa final teve Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alan, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Lorran, Tomas Bastos, Nicholas e Calyson; Richard e Welder.

Ao longo do segundo tempo, o técnico promoveu as entradas dos atacantes Gabriel Lima e Iago, o lateral-esquerdo Kelvyn, o centroavante Gustavo Nescau, o goleiro Matheus Emiliano, o volante Paulinho, o zagueiro Alisson, o meia Arthur e o zagueiro Carlos Henrique.