Renovação, reforços e treinos: Caxias inicia segunda semana de pré-temporada

Zagueiro Lucas Cunha (à esquerda) vai ampliar seu vínculo até o fim da Série C 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Nesta segunda-feira (9), o grupo de atletas do Caxias dará início à segunda semana de pré-temporada. Os primeiros dias serviram para os jogadores nivelaram o aspecto físico, uma vez que alguns estavam em um processo adiantado de treinos, por terem se apresentado no dia 18 de novembro. Outros chegaram no dia 2 de dezembro.

Ainda são aguardadas as vindas de dois reforços do Brusque, que disputaram a Série B do Brasileiro, e que estão em período de férias: o lateral Marcelo e o volante Lorran.

Renovação encaminhada

O zagueiro Lucas Cunha, contratado após ter sido adversário grená na Copa do Brasil 2024, pela Portuguesa Santista, está ampliando seu vínculo com o clube. O contrato do atleta iria até o mês de abril, mas o defensor permanecerá no Estádio Centenário para a disputa da Série C do Brasileiro.

— A gente sabe, desde agora da pré-temporada até a nossa estreia no Gauchão, tudo o que tem que ser feito, já sabemos tudo o que a gente quer conquistar, o que vamos buscar. Quando você tem essa diretriz, quando você tem esse caminho para trilhar, as coisas ficam mais fáceis — comentou Lucas Cunha sobre o andamento da pré-temporada.

O clube ainda negocia as contratações de um lateral-direito e de um centroavante. E a semana pode ser decisiva para esses acertos.