"Expectativa muito alta", aponta ex-atacante do Inter, reforço do Caxias em 2025

Richard em disputa de bola com o meia Tomas Bastos durante treinamento no CT grená. Porthus Junior / Agencia RBS

O ataque grená estará cheio de caras novas em 2025. Dentre as 17 contratações anunciadas pelo clube, quatro são atacantes. E entre eles está Richard, 25 anos, que disputou a última Série C do Brasileiro pelo CSA.

— Uma grande oportunidade para mim, que sou do Rio Grande do Sul, fiz toda a minha base no Inter, subi ao profissional, até joguei um jogo, poucos minutos, mas tive a oportunidade de estrear no Inter. Estou muito feliz. Conversamos com a diretoria e eles me ofereceram um projeto muito bom ao longo desse ano — revelou o novo reforço grená.

O atacante foi contratado em maio para a disputa da Série C do Brasileiro e permaneceu no CSA até setembro. Pela equipe alagoana, Richard marcou um gol em 11 partidas.

— Sei o quão difícil é a competição. Começar bem os primeiros jogos é de suma importância. E começar vencendo os jogos em casa, pontuar fora, e na sequência, a gente vai vendo o que podemos fazer para conseguir o primeiro objetivo, que é classificar, para depois tentar subir para a Série B — indicou Richard.

Além de Richard, o clube foi ao mercado para reforçar o ataque e anunciou as vindas de Gabriel Lima, do Botafogo-PB, Iago Silva, do ABC, e Calyson, do Londrina. O único atacante do elenco que continua no Estádio Centenário é Welder, autor de um gol decisivo diante do ABC, que confirmou a permanência grená na Série C.

— Expectativa muito alta, ainda mais no Sul, onde eu comecei, perto da minha família. Estou em um clube com muita tradição, grandioso, e a gente vai fazer o melhor ano possível, para fazer um grande Gauchão, uma ótima Copa do Brasil, um Brasileiro, se Deus quiser subir, que é esse o nosso maior objetivo — finalizou Richard.