"O Caxias merece estar em uma Série B de Campeonato Brasileiro", afirma zagueiro

Lucas Cunha tem contrato até abril de 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

A reformulação do elenco grená para 2025 trouxe até o momento 17 novos atletas ao Estádio Centenário. Mas dentre os oito remanescentes no elenco está o zagueiro Lucas Cunha, de 30 anos. O jogador havia sido contratado após ter enfrentado o Caxias na Copa do Brasil 2024 quando vestia as cores da Portuguesa Santista.

Reforço para a Série C, o defensor se tornou um dos atletas mais regulares de uma defesa que costumava dar dor de cabeça aos treinadores que dirigiram o clube nesta temporada.

— Eu tenho muito que agradecer esse voto de confiança e tenho que trabalhar mais para retribuir isso. Quando alguém confia em você, te dá mais gana de trabalhar, te dá mais tesão para vir para o clube. Eu já falei inúmeras vezes que eu me sinto bem aqui nesse clube, eu me sinto em casa — comentou o zagueiro.

Essa gana em querer mostrar trabalho foi expressada recentemente por Lucas Cunha. O atleta foi um dos que se apresentou antes mesmo do início da pré-temporada. No dia 18 de novembro, o jogador já estava iniciando os trabalhos físicos à espera do novo elenco que viria ser contratado pela direção.

— Esse início é fundamental para nos dar carga, nos dar condições de suportar uma temporada que vai ser longa, com muitos jogos, três competições, muitos desafios. O começo de trabalho foi muito promissor. Tanto a comissão técnica, que já chegou nos dando diretrizes, nos mostrando a caminhada, os objetivos que a gente tem que atingir. E um grupo de jogadores extremamente trabalhador e competitivo, que abraçou essa ideia da comissão já desde o início — destacou Lucas Cunha.

O grande desafio do elenco em 2025 será a conquista do acesso à Série B. E as dificuldades impostas pela competição ao clube em 2024 serviram de lição ao zagueiro.

— Essa manutenção é muito importante para todos entenderem como funciona a competição. É muito difícil, vem em uma crescente muito grande, tem equipes aí que há pouco tempo estavam na Série A do Campeonato Brasileiro, então a gente tira um saldo positivo — comentou Lucas Cunha, que ainda concluiu: