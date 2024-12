Meia é apresentado pelo Caxias e demonstra otimismo: "Pode ter certeza que vamos brigar pelo acesso na Série C"

O Caxias tem um projeto ambicioso em 2025. No planejamento grená a obsessão será o acesso na Série C do Brasileiro. Mas figurar entre os quatro melhores do Gauchão e avançar, pelo menos, até a terceira fase da Copa do Brasil estão nos projetos da direção. E esse foi um dos motivos para muitos atletas acertarem com o clube. Caso do gaúcho Nicholas, de 24 anos, que estava no Ferroviário-CE.