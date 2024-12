Mapa dos reforços: veja onde o Caxias foi ao mercado para formar um novo elenco para 2025

Elenco de 27 atletas iniciou os trabalhos na segunda-feira (2). Porthus Junior / Agencia RBS

A nova gestão grená deu as caras prometendo mudanças dentro e fora de campo para 2025. Sob a batuta do presidente Roberto de Vargas, seu fiel escudeiro, José Caetano Setti, foi alçado ao posto de vice de futebol. A partir de então, os dirigentes definiram que ninguém mais experiente do que Luizinho Vieira para comandar uma grande reformulação no elenco.

Afinal, todos queriam apagar a imagem ruim deixada pelo time que lutou até a penúltima rodada da Série C 2024 contra o rebaixamento.

O clube então contratou 17 reforços até a abertura da pré-temporada, na segunda-feira (2).

— Depois de acertar com o Luizinho, nós nos apresentamos para montar o grupo de jogadores. Já vimos o time dele jogando bem, nós tínhamos que dar as peças que ele precisava para repetir isso. Eu quero dizer que 70% dos jogadores que nós listamos lá no início, a gente conseguiu trazer. O mercado está inflacionado, mas a gente conseguiu, dentro da nossa realidade, trazer os jogadores certos e renovar com alguns que estavam aí — destacou José Caetano Setti.

Dos reforços anunciados, a maioria veio do líder da primeira fase da Série C 2024, o Botafogo-PB. A aposta grená foi em três nomes que se destacaram no Belo na competição em que o próprio Caxias esteve e se deu mal. Da Paraíba vieram o zagueiro Douglas, o meio-campista Mantuan e o atacante Gabriel Lima.

A aposta no mercado da Série C também se deu no Londrina (de onde vieram o lateral Thiago Ennes e o atacante Calyson) e no Ferroviário, que caiu para a Série D, mas que teve em nomes como o meia Nicholas e o zagueiro Alisson, jogadores que despertaram o interesse grená. Ao todo, nove jogadores que disputaram a Terceira Divisão Nacional foram contratados pelo clube.

O Caxias olhou pra cima e viu que da Série B poderia se reforçar com três atletas. Da Chapecoense, o grená trouxe o lateral-esquerdo Kelvyn, que já conhece Caxias do Sul por ter atuado no Juventude, em 2023; e do rebaixado Brusque, o lateral-esquerdo Marcelo e o volante Lorran decidiram apostar suas fichas em jogar a Série C pelo Caxias.

Quando olhou pra baixo e viu o mercado da Série D, o Caxias optou por quatro nomes, dois deles vieram do América-RN. Um velho conhecido, o volante Vini Guedes, destaque do time no Gauchão 2023 e que precisa de espaço para se recuperar de uma grave lesão no joelho, além do zagueiro Alan.

Dentre os reforços há ainda aposta em quem teve uma passagem pelo futebol português, caso do jovem zagueiro Carlos Henrique, de 21 anos, do Moreirense. Ou de quem chega para compor elenco, como o terceiro goleiro Ronaldo Zilio, que estava no Jequié, da Bahia.

— Eu estou muito satisfeito com o que a gente fez até agora, da montagem, porque a gente partiu de um modelo de jogo, especificamente, e atrás de peças que se encaixem muito bem dentro dessa ideia. O Caxias vai melhorar em todos os aspectos. Então, esse trabalho, para mim, é fundamental. Literalmente, eu usei até a expressão da Fórmula 1, dentro da fábrica, quietinho, montar o modelo de jogo, montar as peças que possam executar isso — comentou Luizinho Vieira.

De onde vieram os reforços do Caxias:

Série B: três

Kelvyn, Chapecoense, Marcelo e Lorran, do Brusque

Da Série C: nove atletas

Thiago Ennes e Calyson, Londrina, Alisson e Nicholas, Ferroviário, Douglas, Mantuan e Gabriel Lima, Botafogo-PB, Richard, CSA, e Iago, ABC

Série D: quatro atletas

Alan e Vini Guedes, América-RN, Paulinho, Tocantinópolis, e Ronaldo Zílio, Jequié-BA.

Portugal: um atleta

Carlos Henrique, Moreirense-POR