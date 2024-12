Caxias volta aos treinos: confira as novidades no elenco

Grupo de atletas realizou primeira atividade no CT Baixada Rubra. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias voltou a respirar futebol nesta segunda-feira (2), com o início da pré-temporada. Muitas foram as caras novas de um grupo onde apenas oito atletas são remanescentes do time que disputou a Série C 2024: Thiago Coelho, Victor Golas, Lucas Cunha, Pedro Cuiabá, Wendell, Arthur, Tomas Bastos e Welder. O clube já confirmou oficialmente 14 contratações.

— Vem tudo dentro de um planejamento que a gente fez desde que fomos até Criciúma e conseguimos convencer o Luizinho (Vieira) a vir para o Caxias. Eu quero dizer que 70% dos jogadores que nós listamos lá no início, a gente conseguiu trazer — garantiu o vice de futebol José Caetano Setti.

MAIS CAXIAS Presidente do Caxias anuncia novidades na infraestrutura do clube e cobra resultados de campo

Para o técnico Luizinho Vieira, o grupo ainda não está fechado e contratações pontuais ainda serão feitas. O lateral-esquerdo Marcelo Nunes, 25 anos, que esteve com o treinador no Brusque e que já atuou no Rio Grande do Sul pelo São José, é um dos atletas acertados com o Caxias. Além dele, o lateral Kelvyn e o volante Lorran foram os únicos dos novos reforços grenás que ainda não se apresentaram, pois estão em período de férias.

O clube ainda está analisando o mercado para trazer mais um lateral-direito e um centroavante.

— A gente está atento ao mercado, tentar se reforçar. O trabalho não foi fácil, em silêncio. E tem que ser dessa maneira, porque o mercado já estava ativo já há um bom tempo. Claro que a gente tem um patamar financeiro. Mas eu estou satisfeito nesse primeiro momento — garantiu o técnico grená.

Dos atletas que se apresentaram nesta segunda-feira, cinco são jogadores da base grená que serão observados e vão compor elenco neste início de trabalho: o volante Zanelatto, o lateral-esquerdo Mateus Alvez, o meia Matheus da Luz, o atacante Christian e o centroavante Facundo.

A primeira atividade ocorreu no CT Baixada Rubra Vanderlei Bersaghi. Depois de um treino físico, sob o comando do preparador Tiago Cetolin, os jogadores fizeram uma atividade com bola em campo reduzido, orientados por Luizinho Vieira.

Confira os atletas que se apresentaram:

Goleiros: Ronaldo Zílio, Thiago Coelho, Victor Golas

Lateral-direito: Thiago Ennes

Laterais-esquerdos: Mateus Alvez (base) Kelvyn* e Marcelo Nunes*

Zagueiros: Alisson, Douglas, Carlos Henrique, Alan, Lucas Cunha

Volantes: Mantuan, Vini Guedes, Paulinho, Pedro Cuiabá, Wendell, Zanelatto (base), Lorran*

Meias: Nicholas, Arthur, Tomas Bastos e Matheus da Luz (base)

Atacantes: Richard, Gabriel Lima, Calyson, Iago, Christian (base), Welder e Facundo (base).