Segurança do presidente sul-coreano pede para evitar 'derramamento de sangue'

O chefe de segurança do presidente sul-coreano disse nesta sexta-feira (10) que o derramamento de sangue deve ser evitado no caso de uma nova tentativa de prender o líder pela equipe que investiga sua breve imposição da lei marcial.

Suspenso do cargo por uma moção de impeachment da Assembleia Nacional, Yoon Suk Yeol se barricou em sua residência presidencial em Seul, ignorando as convocações para interrogatório e resistindo a uma primeira tentativa de prisão na semana passada.

Membros armados do serviço de segurança presidencial impediram os investigadores de tentar prendê-lo, que acabaram optando por abortar a operação e solicitar um novo mandado de prisão, que já foi emitido.

"Entendo que muitos cidadãos estão preocupados com a situação atual em que as agências governamentais estão em conflito e confronto", disse o chefe do serviço de segurança, Park Chong-jun, nesta sexta-feira, antes de ser interrogado pela Agência Nacional de Polícia.