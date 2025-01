Por que eu acredito no bom desempenho de Vitória Strada no "BBB 25"

Vitória e Mateus se consideram irmãos. Divulgação / TV Globo

A partir desta segunda-feira (13), a atriz porto-alegrense Vitória Strada, 28 anos, começa sua trajetória no BBB 25 ao lado do amigo Mateus, que é arquiteto, também está com 28 anos e é natural de São José dos Campos, São Paulo. Os dois se conheceram no Rio de Janeiro e se consideram irmãos.

A gaúcha tem três motivos para prosperar dentro da casa mais vigiada do Brasil: base sólida de fãs, carisma e experiência em desafios na TV.

Base de fãs

O nome de Vitória já estava sendo cogitado antes do anúncio oficial, na quinta-feira (9), então não se trata de uma surpresa no elenco do reality show, mas a confirmação empolgou os fãs da atriz, que acumula mais de 2,7 milhões de seguidores nas redes sociais, indicativo de uma base consolidada de admiradores, o que deve contar a favor da gaúcha na disputa pelo prêmio milionário.

Carisma

Outro ponto a favor de Vitória é o carisma: em seu perfil no Instagram, entrega conteúdos atrativos e descontraídos, algo que, se replicado à convivência com os colegas de confinamento, pode conquistar o coração do público e alianças no jogo.

Experiência na TV

Além disso, nossa conterrânea já provou que gosta de competição e tem experiência em desafios televisivos, pois venceu o quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, em 2022.