Maduro toma posse com discurso crítico aos EUA e de exaltação ao projeto chavista

Nicolás Maduro assumiu nesta sexta-feira, 10, seu terceiro mandato consecutivo como presidente da Venezuela, com um discurso repleto de críticas aos Estados Unidos, defesa da soberania nacional e exaltação do projeto político chavista. A cerimônia ocorreu no Parlamento venezuelano, em meio a um rígido esquema de segurança, e contou com a presença de líderes internacionais, incluindo representantes de Cuba e do continente africano.