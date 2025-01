Fila do SUS, que deveria ser de esperança, virou de desespero

Família de Jhenyfer Gabriela do Amaral, que estava na fila por uma cirurgia na vesícula, sofre a perda da jovem de 22 anos, que morreu em Sapiranga na véspera do Natal.

As filas do SUS, exibidas pelo repórter Giovani Grizotti, do GDI, da RBS, são o símbolo mais terrível da falência dos serviços de saúde no Brasil.