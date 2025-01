Cresol Rio Grande do Sul realiza o encerramento do 'Projeto Ativa Idade'

No dia 17 de dezembro, aconteceu o último encontro do Projeto Ativa Idade na cidade gaúcha de Pinheiro Machado. Na ocasião, estiveram presentes os participantes do Grupo Conviver, do Centro de Convivência Municipal, acompanhados pela assistente social Vivian Alves. Também prestigiaram o encontro os colaboradores da agência, o gerente, Fernando Batista de Oliveira; o vice-presidente, Renato Bast, e a coordenadora do projeto, Jelci Danieli.