Três casos de febre aftosa na Alemanha, os primeiros na Europa desde 2011

A Alemanha detectou um surto de febre aftosa em búfalos de água perto de Berlim, os primeiros casos encontrados na União Europeia desde 2011, disseram as autoridades nesta sexta-feira (10).

"O foco da doença está na região de Brandemburgo, vizinha a Berlim (...). Esses são os primeiros relatos dessa doença na Alemanha desde 1988", disse o porta-voz do Ministério da Agricultura alemão, Michael Hauck.

De acordo com as autoridades regionais, a doença foi detectada em três búfalos de água. Foram estabelecidas "zonas de restrição" em torno do surto afetado, disse Hauck.