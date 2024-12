Presidente do Caxias anuncia novidades na infraestrutura do clube e cobra resultados de campo

Casa grená será pintada segundo anunciou o presidente. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Está aberta oficialmente a temporada de 2025 no Estádio Centenário. O Caxias retomou às atividades nesta segunda-feira (2), às 14h. E o presidente Roberto de Vargas abriu os trabalhos anunciando melhorias no patrimônio do clube e cobrando desempenho em campo, com o reformulado grupo de atletas indicado pelo vice de futebol, José Caetano Setti, e pelo técnico Luizinho Vieira.

Logo de início, durante entrevista no Salão Nobre do clube, o mandatário grená fez questão de anunciar novidades em relação à infraestrutura do Estádio Centenário.

— Um ano que vai ser de muita luta. Estou no meu primeiro mandato e estamos tomando algumas atitudes em termos de patrimônio. Nós terminamos a implementação da irrigação do gramado. Estamos instalando 60 câmeras no estádio para seguir as normas da Brigada Militar. E vamos fazer uma nova sala de imprensa, auxiliar a outra que não vai ser desativada. Uma sala mais moderna, uma sala com acústica e estamos também, vamos pintar todo o estádio. Os muros, o campo, tudo será pintado — anunciou De Vargas, ao lado do conselheiro e empresário Neco Argenta.

E ao trazer desde já melhorias ao clube, De Vargas ainda fez questão de cobrar o técnico Luizinho Vieira por resultados de campo.

— Estamos dando condições, fazendo o que a gente pode fazer para o futebol fazer a parte dele. Eu já estou de cara cobrando o Luizinho, para ele saber que vai ser assim que vão funcionar as coisas. E ele, como um cara experiente, deve saber que é assim que futebol é resultado — lembrou o presidente.

Por fim, De Vargas ainda reiterou os objetivos do clube na temporada que se inicia dentro de campo com a disputado do Gauchão, a partir de 21 de janeiro.

— Os nossos objetivos, quando eu fui contratar o Luizinho, inclusive antes de ser presidente, a gente acertou alguns propósitos iniciais, que seria, no mínimo, o quarto lugar disputar uma semifinal e beliscar o título. Se nos deixarem, nós vamos beliscar o título; passar para até a terceira fase da Copa do Brasil e Série B. Subir de qualquer jeito. Vamos tentar dar condições para o Luizinho — finalizou De Vargas.