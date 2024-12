"O objetivo principal para o primeiro campeonato é ser campeão gaúcho", diz goleiro do Caxias

Thiago Coelho entrou em campo 10 vezes na Série C 2024 pelo Caxias. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Mesmo com a grande reformulação do elenco grená para 2025 oito atletas que vestiram a camisa do clube na atual temporada permaneceram. E um deles é o goleiro Thiago Coelho, de 29 anos. O camisa 1 entrou em campo 10 vezes na Série C do Brasileiro e foi decisivo para a manutenção do Grená na competição da próxima temporada.

Prova disso foi a defesa cara a cara com Vinícius Alves, do Ferroviário, no duelo direto contra a queda, que resultou no contra-ataque e o primeiro gol de Felipe Tontini na virada do Caxias por 2 a 1, no Centenário.

— Eu fiquei muito feliz com a temporada que eu tive esse ano, em meio a todas as dificuldades que eu passei, com lesão e tudo mais. Voltar a jogar, ajudar o Caxias a ficar na Série C me dá um gás para continuar fazendo um bom trabalho — admitiu o goleiro.

E para a temporada que se aproxima, a primeira disputa grená será o Campeonato Gaúcho, a partir do dia 22 de janeiro. E pra quem acreditava que a ambição do clube em 2025 era apenas o acesso à Série B do Brasileiro, se enganou.

— Agora esse ano de 2025 a gente vem muito focado em fazer um grande trabalho, desde o início. A gente sabe que no futebol temos que estar sempre provando, fazendo boas partidas. O objetivo principal agora para o primeiro campeonato é ser campeão gaúcho. Temos que ir com esse pensamento, com essa ambição de ser campeão. Se vai acontecer ou não a gente não sabe, mas temos que trabalhar para ser campeão e, na Série C subir e chegar pelo menos na terceira fase do Copa do Brasil. A ambição é grande esse ano — destacou Thiago.

O atleta ainda comentou como está a adaptação ao novo elenco após a chegada de 17 novos atletas. Nesta segunda-feira (9), o grupo iniciou a segunda semana de pré-temporada.