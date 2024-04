Foram menos de três meses de competição. Para ser mais exato, o Gauchão 2024 durou 77 dias. E chegou ao fim com sucesso de público e o heptacampeonato do Grêmio conquistado em cima do Juventude. Entre 20 de janeiro e 6 de abril, foram 16 jogos para os dois finalistas e a supremacia gremista se manteve por mais uma temporada.