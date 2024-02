Em um duelo de muita entrega e poucas oportunidades claras de gol, Juventude e Caxias ficaram no empate em 1 a 1, na noite desta segunda-feira (19), no Estádio Alfredo Jaconi. Foi a quarta igualdade seguida na história do clássico. Gabriel Silva marcou para o Grená, na primeira etapa. Já na reta final da partida, Gilberto empatou o clássico 288.