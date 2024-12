Receita do sucesso: a engenharia financeira que fez o Juventude atingir os objetivos na temporada

Com poucos recursos, o Juventude conseguiu se manter na Série A por mais um ano. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O futebol não tem uma receita exata para o sucesso. Você pode ter muito dinheiro e ser rebaixado, como foi o caso do Athletico-PR. Por outro lado, um clube pode ter menos recursos e se manter na Série A, como foi com o Juventude.

O segredo alviverde foi ser criativo e assertivo ao trazer jogadores com "seta para cima", como diz o executivo de futebol Júlio Rondinelli. Com exceção de Gabriel, Nenê, Gilberto e Alan Ruschel, o clube apostou em nomes com fome de crescer no cenário nacional. E funcionou. O campo provou diversos exemplos: o lateral João Lucas, os volantes Caíque e Ronaldo, o meia Mandaca e os atacantes Erick Farias, Lucas Barbosa e Gabriel Taliari.

Outro fator importante foi a questão da premiação. Futebol é business, um negócio, e que envolve milhões. Em 2024, o clube investiu R$ 36 milhões na folha de pagamento, cerca de R$ 3 milhões ao mês. Contudo, o valor é maior, pois o Juventude pagou cerca de R$ 18 milhões em premiações, seja por jogo, posição em campeonato ou cada fase avançada na Copa do Brasil. Este método permitiu o clube criar uma disputa sadia internamente.

— O modelo de trabalho do Juventude é entendendo que é uma campanha de sobrevivência no Brasileiro, de afirmação na Copa do Brasil e onde realmente temos condição de chegar, que é o Campeonato Estadual. Utilizamos sempre de estímulos, de premiações jogo a jogo. É uma política praticada pelo clube desde o ano passado quando a gente chegou, e os resultados têm acontecido — comentou Júlio Rondinelli.