São Luiz fará os primeiros amistosos da pré-temporada na Região Metropolitana

São Luiz iniciou a pré-temporada no dia 25 de novembro. Lucas Dornelles / São Luiz, Divulgação

O São Luiz está acelerando o ritmo de treinos durante a pré-temporada. O elenco do time de Ijuí está treinando há quase um mês e agora fará os primeiros testes na Região Metropolitana.

Na quinta-feira (19), a delegação viaja para São Leopoldo, onde ficará hospedada. Na sexta-feira (20), às 16h30min, fará o amistoso contra o Pelotas, no Estádio da Ulbra, em Canoas.

Depois, a equipe permanece na região. No sábado (21) e no domingo (22), continuará treinando em Canoas. Na segunda-feira (23), enfrentará o Monsoon, a partir das 10h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Na semana seguinte, antes da virada do ano, o Rubro se despede da Região Metropolitana, mas terá mais um amistoso. No dia 29, enfrentará o Ypiranga, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. No dia 8 de janeiro, tem o jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas, em Ijuí. No dia 14, fará mais um amistoso contra o Ypiranga, desta vez, no Estádio 19 de Outubro.