"Montamos um elenco muito bom e com metade do orçamento desse ano" diz presidente do Ypiranga

Goleiro Edson fará sua quarta temporada pelo Canarinho em 2025. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga ainda não anunciou todos os jogadores que farão parte do plantel para a próxima temporada. No entanto, mesmo com dificuldades financeiras para montar o elenco, o departamento de futebol avaliou como positivas as contratações.

A folha salarial do Canarinho, que neste ano se aproximou de R$ 580 mil mensais, não passará de R$ 300 mil em 2025. O orçamento inclui o pagamento à comissão técnica, jogadores e demais funcionários.

Segundo a direção do Ypiranga, a redução significativa do valor é para equilibrar as contas do clube que, em 2024, investiu alto pois pretendia conquistar o acesso à Série B no ano em que completou 100 anos de fundação.

No entanto, mesmo com o orçamento aquém do esperado, o presidente do clube, Adilson Stankiewicz, garantiu que o elenco tem muita qualidade técnica.

— Foi uma montagem bem trabalhosa. Fazer uma remontagem, na verdade, não é fácil, e ainda estamos analisando a contratação de mais duas peças. Além da diminuição do orçamento, alguns jogadores assinaram pré-contrato antecipadamente com outros clubes e isso dificultou. Mas vários jogadores bons ficaram no mercado esperaram para assinar. Além da nossa boa garimpagem, acredito que conseguimos montar uma equipe muito boa, bem equilibrada, competitiva e com muita qualidade técnica com metade do orçamento que tivemos em 2024 — frisou o dirigente, que completou sobre as negociações em cima da hora:

— Além do Fárnei (executivo de futebol do Ypiranga), temos um técnico que também gosta muito de trabalhar com o mercado. Ele tem portas abertas com diversos clubes, então facilita muito as negociações de empréstimo que, aliás, fizemos bastante para a próxima temporada.

Até o momento, o Ypiranga anunciou a contratação de 21 jogadores. A lista no entanto, não inclui nomes como os dos meias Jean Pyerre e Lucas Ramos (ex-Inter), e dos atacantes Cristiano (ex-Volta Redonda), João Paulo (ex-Paranavaí) e João Felipe (que estava no Ypiranga e permanece por empréstimo do Joinville).

Jogadores anunciados pelo Ypiranga

Goleiros: Zé Carlos, Edson*, Fernando e Arthur Pigatto;

Zé Carlos, Edson*, Fernando e Arthur Pigatto; Laterais-direitos: Rian e Vitor Marinho;

Rian e Vitor Marinho; Zagueiros: Franklin, Heitor*, Willian Gomes*, Eduardo Grechi* e João Pedro;

Franklin, Heitor*, Willian Gomes*, Eduardo Grechi* e João Pedro; Laterais-esquerdos: Heitor Roca;

Heitor Roca; Volantes: Charles Raphael, Pedro Cacho, Clayton* e Almer Salas;

Charles Raphael, Pedro Cacho, Clayton* e Almer Salas; Meias: João Branco*;

João Branco*; Atacantes: Emerson Galego*, Válber Júnior*, Danielzinho* e Felipe Marques.

* Jogadores que renovaram contrato.