Ypiranga sobe no ranking da CBF e fica entre os quatro melhores clubes do RS

O Ypiranga subiu uma posição no ranking nacional de clubes , da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e agora é o 48º colocado . A versão de 2024 foi divulgada pela entidade nesta sexta-feira (13), reunindo 238 clubes do futebol brasileiro.

O ranking da CBF é válido para a temporada seguinte e faz uma contagem de pontos com base no desempenho dos times nos cinco anos anteriores. Em 2024, o Canarinho chegou à terceira fase da Copa do Brasil e avançou ao quadrangular do acesso da Série C do Campeonato Brasileiro.