Ypiranga inicia a pré-temporada na segunda-feira; elenco deve ter 30 jogadores

O Ypiranga dará início às atividades de pré-temporada na segunda-feira (16). A apresentação e o primeiro treino serão realizados a partir das 14h, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

Até o momento, o Canarinho anunciou a contratação de 18 jogadores. No entanto, segundo o departamento de futebol, 25 jogadores se apresentarão na próxima semana. Até a estreia no Gauchão, em janeiro, o clube pretende contar com 30 atletas.