Caribé vai à final dos 50m livre em dia de recorde mundial na prova no Mundial de piscina curta

O sábado em Budapeste ficou marcado por dois inesperados recordes mundiais na mesma prova, os 50 metros livre, no Mundial de piscina curta (25 metros). Jordan Crooks, das Ilhas Cayman, foi o responsável pelo feito, se tornando o primeiro homem a nadar abaixo dos 20 segundos. O brasileiro Guilherme Caribé avançou à final com o terceiro melhor tempo.

Caribé, que vem de uma medalha de prata nos 100m livre com direito ao recorde sul-americano que pertencia a Cesar Cielo, foi duas vezes para a piscina neste sábado. E mostrou evolução entre as eliminatórias e a semifinal, quando registrou o tempo de 20s59, o terceiro melhor geral.

Ele só ficou atrás do americano Jack Alexy, com 20s51, e do fenômeno Jordan Crooks, que bateu o recorde mundial da prova duas vezes no mesmo dia. Nas eliminatórias, anotou 20s08, derrubando a marca do americano Caeleb Dressels, que havia registrado 20s16 também na capital húngara, em 2020.