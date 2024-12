Antetokounmpo comanda e Milwaukee Bucks avança à final da NBA Cup

Antetokounmpo terminou a partida com 32 pontos, 14 rebotes e nove assistências. No último quarto, empolgou torcida e fãs da NBA com um toco espetacular sobre Clint Capela, em um dos melhores momento da partida. Ele contou com o apoio dos 25 pontos de Damian Lillard. Brook Lopez contribuiu com 16.