Brasileiro é vice-campeão mundial de Optimist na Argentina

Arthur Back, do ICRJ, ficou com a segunda posição no Mundial.

Dois atletas brasileiros ficaram no top 10 do Mundial de Optimist , realizado em Mar del Plata, na Argentina. A competição terminou neste sábado (14).

Arthur Back foi vice-campeão e a chamada "flotilha" do país ainda teve Eduardo Backheuser em sexto e Joana Freitas em 17º no geral e quarto no feminino. Todos são do Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ).