Ivan x Anthoni: veja quem deve ser o titular no gol do Inter após a lesão de Rochet

Anthoni (E) e Ivan (D) disputam a vaga. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A nova lesão de Rochet, titular do gol do Inter nas duas últimas temporadas, gerou um mistério: o substituto nos primeiros jogos de 2025. São duas possibilidades: Ivan e Anthoni. Zero Hora traz detalhes sobre como será a escolha da comissão técnica de Roger Machado para a abertura de 2025.

A definição tende a ser anunciada internamente, na manhã desta quarta (15), no último treino antes do amistoso contra o México. A tendência é de que Anthoni seja o escolhido por seu desempenho em 2024.

Anthoni acumulou 19 partidas com elogios nas primeiras atuações no time principal. O camisa 24 completará 23 anos no próximo dia 23.

Já Ivan, apesar da maior bagagem, afinal está prestes a completar 28 anos, e passou por seleção de base do Brasil, por Ponte Preta, Zenit-RUS, Corinthians e Vasco, tem apenas 11 jogos nas últimas três temporadas.

Além disso, perdeu espaço para o jovem em virtude da grave lesão ligamentar no joelho direito e do afastamento de nove meses.

Acredita-se que Rochet será baixa nos primeiros duelos do Estadual, mas com retorno ainda durante o Gauchão. Ele se recupera de uma tendinose no joelho esquerdo.