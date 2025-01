A prioridade do Inter na busca por reforços

Direção colorada busca reforços para a temporada. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O mais difícil já foi feito pela direção do Inter. A manutenção de jogadores importantes do elenco deixou a torcida confiante para temporada que está começando. É uma forma de facilitar o trabalho do técnico Roger Machado, que pode dar sequência ao que realiza desde julho do ano passado.

É uma das melhores características que um time pode ter para ser competitivo ao longo de um ano: continuidade. Trocas significativas pedem tempo para que as novidades consigam se encaixar e entrosar. E nem sempre esse processo é tranquilo.

A partir da superação de expectativa, o clube procura formas de reforçar o elenco nesse primeiro semestre. A competitividade do mercado de transferências é forte. No contexto do futebol brasileiro, é complicado disputar contra times de orçamento gigantesco.

Naturalmente, os melhores jogadores ou os mais cobiçados acabam indo para equipes que conseguem pagar salários altos e multas milionárias. Foi com essa mentalidade que o Palmeiras cogitou contratar um atleta da Premier League. Algo impossível para a realidade do futebol brasileiro.

Por conta disso, o modelo das contratações do Inter é baseado em criatividade. Jogadores talentosos que não passam por um bom momento ou contratos em fase de encerramento estão no radar colorado. Wesley é o principal exemplo.

Por enquanto, os nomes anunciados foram Vitinho e Ronaldo. São nomes que geram mais opções táticas e técnicas para Roger. Porém, são posições bem servidas dentro do elenco. No ataque, Wesley e Wanderson são os principais nomes pelo lado do campo. Entre os volantes, Bruno Henrique, Rômulo, Fernando e Thiago Maia são ótimas alternativas. Logo, Ronaldo vai precisar se destacar para ter chance diante desses colegas.