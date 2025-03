Como fica a situação de Thiago Maia no Inter após sua volta ao Beira-Rio

Thiago Maia volta aos treinos no Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A grande novela do início de temporada do Inter é a negociação do atleta Thiago Maia com Santos e Flamengo. O fica ou não fica do jogador tem dado trabalho para direção colorada. Em dois momentos Thiago esteve fechado com a equipe paulista. E nas duas oportunidades, por fatores que não envolvem o Inter, o negócio acabou não se concretizando.

Não vejo essa situação com normalidade. A vontade do jogador em ir para Santos enquanto está no Inter é constrangedora. Thiago Maia tinha papel importante entre os titulares. Pela representatividade do jogador é necessário tratar a questão com cuidado. Sabemos da importância que o foco tem para um jogador profissional. Difícil confiar em alguém que está com a cabeça em outro lugar.

Analisando o desempenho individual de Thiago Maia, ele não tem conseguido render em alto nível. Analisando apenas o Gauchão 2025, o volante colorado foi insuficiente em confrontos menos complicados que o clube enfrentou durante o regional. O mínimo que se espera dos mais experientes é protagonismo nesse tipo de partida. Além disso, quando a contratação chega com status de estrela a responsabilidade é ainda maior.

A certeza é que Thiago Maia será jogador do Inter durante as finais do Gauchão. Sua saída fez com que Roger Machado procurasse alternativas para o time. Ao natural, Bruno Henrique assumiu a vaga e, como bom jogador que é, deu conta do recado.

Não sabemos como está o psicológico de Thiago Maia. A melhor saída é manter a titularidade com Bruno Henrique e ter Thiago no banco de reservas para o caso de alguma emergência. Essas mudanças em um momento tão decisivo para o Inter podem ser perigosas.