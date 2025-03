Por que ainda acredito no protagonismo de Enner Valencia

Valencia marcou dois dos três gols do Inter contra o Caxias. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

A relação do torcedor colorado com Enner Valencia é um eletrocardiograma. O atleta chegou a Porto Alegre com status de estrela. Lotou o Gigantinho e se tornou a grande esperança da torcida na volta por cima do clube em relação a conquista de títulos. Sua primeira amostra na Libertadores da América de 2023 foi gigante. Enner assumiu a responsabilidade e carregou o time até a semifinal. Infelizmente, perdeu gols importantes, mas isso não diminui o tamanho das suas atuações contra River Plate e Bolívar.

A história de Enner Valencia no Inter tomou um caminho ruim a partir da última temporada. O desempenho do atacante ficou irreconhecível. Após sua lesão no Gre-Nal do primeiro turno do Gauchão ele nunca mais conseguiu ser o mesmo jogador que impressionou a todos com sua força e velocidade. O anímico de Enner também parece ter mudado. A competitividade que demonstrou ter no início de sua passagem mudou. E sabemos que essa característica é fundamental para um jogador de alto nível. A sede pela vitória pode suprir a dificuldade técnica em algumas situações.

Apesar do passado, precisamos falar do presente. Na comparação com ele mesmo, Valencia tem demonstrado evoluções. Ainda é pouco levando em consideração o investimento que foi realizado para contratar o atacante. Mesmo assim, é importante pontuar as melhoras no seu desempenho e tentar utilizar isso a favor do time nessa decisão de Campeonato Gaúcho. A régua dos jogos realizados pelo equatoriano é baixa. Ele jogou bem diante de São Luiz e Caxias. Porém, a prova real será nos clássicos que se aproximam.

Os confrontos que conseguem mostrar alguma coisa sobre o desempenho do Inter na temporada são contra Juventude e Grêmio. Os dois adversários frequentam a primeira divisão e conseguem apresentar dificuldades que o time encontrará ao longo da temporada. Isso serve para avaliar os jogadores individualmente também.

Enner Valencia tem a oportunidade de decidir um campeonato importante para o Inter. Ainda é apenas um Gauchão, mas por conta do contexto colorado essa taça é essencial para os planos futuros do clube. Se conseguir ser protagonista na final, em um clássico, Enner começa a traçar um novo rumo na sua trajetória com a camisa do Inter.

Acredito que sua evolução seja coroada na decisão. Ele é um jogador diferente na comparação com seus parceiros de grupo. Um atleta que jogou Copa do Mundo e tem carreira no futebol europeu pode aparecer nesses momentos e desequilibrar a favor do seu time.

