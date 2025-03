O Inter precisa estar atento à ressaca do Gauchão

Roger Machado precisa preparar o time para o resultado final do Estadual, independente de qual for. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Gauchão 2025 está sendo especial. A importância que a competição tem para a rivalidade Gre-Nal potencializou a disputa pelo título.

De um lado, buscamos acabar com a sequência de conquistas do rival. Do outro, eles tentam igualar a marca histórica do octa colorado nos anos 1970.

Esses fatores transformaram o estadual em uma espécie de Copa do Mundo. Isso é positivo para a competitividade dos clubes, mas também negativo, pois se trata apenas da parte inicial da temporada.

Além do contexto Gre-Nal, o Gauchão 2025 é essencial para a continuidades de Inter e Grêmio no ano. Quem perder sofrerá forte pressão em relação às outras competições.

Por conta disso, está em jogo a tranquilidade do ambiente do clube para os próximos meses. Pensando em como o clima pode influenciar os resultados da temporada, estar final — e vencê-la — vale muito para todos os lados. O lado derrota terá nas mãos uma granada sem pino para lidar.

Sem levar em consideração o resultado final do Gauchão, a ressaca vai chegar. O campeonato está intenso e disputado como se fosse um torneio internacional.

Atenção ao final do Estadual

A régua baixa que os clubes assumiram nos últimos anos é responsável por isso. A falta de protagonismo com conquistas concretas faz com que um Estadual se transforme em um pilar fundamental para os planos futuros do time.

Antigamente, a normalidade era começar o campeonato com equipe reserva ou até jogadores da base. Neste ano, a fórmula da competição e todos os fatores que colocam os clubes em desespero fez com que titulares começassem os jogos desde a primeira data do ano.

Esse é um termômetro importante para entender o que tem acontecido no futebol do Rio Grande do Sul. E quando a ressaca chegar, o clube precisa estar atento para que não exista desmobilização interna.

A vitória pode mascarar melhorias necessárias e a derrota pode ser devastadora para o anímico do ambiente colorado.