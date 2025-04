O Inter tem futebol para conquistar o Brasileirão  

Colorado empatou com o Flamengo na estreia. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O empate do Inter na estreia do Brasileirão foi positivo. Claro que vencer é sempre a prioridade, mas é importante entender o contexto de cada confronto e ter entendimento da qualidade dos adversários. Esse é o primeiro passo para superar adversidades e buscar vitórias diante dos principais rivais do Brasileirão.

O Flamengo é o melhor time do campeonato. A tabela foi cruel com o Colorado colocando a estreia no Maracanã em um jogo tão complicado. A projeção de uma disputa em alto nível se confirmou nos 90 minutos. O Inter sofreu, teve chance de vencer e, em boa parte do segundo tempo, foi pressionado pelos mandantes a ponto de escapar de uma virada.

Por outro lado, com apenas uma partida na competição, o Inter já fez seu confronto mais difícil. Pelo nível apresentado no último sábado, tem condições de vencer qualquer time da primeira divisão. Além disso, ficou evidente que o bom desempenho do Gauchão não era enganação. Realmente, a equipe treinada por Roger Machado apresenta um futebol bonito e competitivo.

Precisamos assumir que o Inter briga pelo título. Parecia improvável pensar isso levando em consideração as últimas temporadas.