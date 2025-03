O impacto positivo de Roger Machado na confiança do elenco colorado

Técnico mostra-se um estudioso e também tem boa relação com o elenco. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Não tem como negar que o Inter melhorou em relação às últimas temporadas. A conquista do Gauchão, mesmo sendo apenas um estadual, foi um passo importante para os planos atuais do clube. Esse título precisava acontecer.

Se o resultado final não fosse positivo, o ambiente do estádio Beira-Rio ficaria insustentável e os mandatários sofreriam uma turbulência difícil de ser administrada. Ainda bem que o esforço realizado nesse primeiro momento do ano foi recompensado com a taça.

Quando o resultado não acontece é difícil destacar pontos positivos, principalmente em épocas ruins dos clubes. A pressão pela vitória acaba tirando a naturalidade de todos os setores responsáveis pelo futebol.

Esse peso tira a convicção dos dirigentes para tomar decisões importantes, não deixa com que treinadores sejam ousados para buscar alternativas táticas e para os jogadores dentro de campo é horrível atuar nessas condições, já que a definição das jogadas não acontece por conta do fator psicológico.

Na última quinta-feira (27), Wesley falou em entrevista exclusiva para Zero Hora que Roger é o melhor treinador com quem ele já trabalhou. O respeito e admiração adquirido por Roger Machado nos últimos meses é evidente durantes os jogos do Inter.

Inclusive, quando atletas fazem questão de expor a qualidade do treinador publicamente, é um sinal de vestiário fechado e comprometido com os métodos da comissão técnica.

Ouvir os atletas elogiando o trabalho do comandante garante ao torcedor a melhor entrega dentro das partidas. Sabemos como no ambiente do futebol é essencial que o grupo “compre” a ideia do gestor. Sem essa sinergia é praticamente impossível formar grupos vencedores.

Boa relação e estudos

Em coletivas, Roger sempre teve extremo respeito com seus atletas. Até mesmo naquelas ocasiões indiscutíveis ele fez questão de blindar jogadores sem parecer alienado em relação aos acontecimentos dos jogos.

Não fingir que tudo está certo e, ao mesmo tempo, deixar o ambiente confortável para seus atletas demonstra bom senso para fazer a gestão dos seus comandados.

Além da boa relação com os jogadores, fica evidente o conhecimento tático e técnico de Roger. Certamente, no dia a dia, todos enxergam as virtudes que tornam o treinador colorado em um dos mais estudiosos do Brasil.

Seu respeito e nível profissional estão tornando o Inter em um time promissor.