A escolha de Roger Machado para a titularidade no gol do Inter

Rochet (E) ficou fora do time durante todo o Gauchão Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O técnico Roger Machado tem o famoso problema do bem para essa parte inicial da temporada. O Campeonato Gaúcho credenciou Anthoni como um goleiro de qualidade para assumir a titularidade do time.

O atleta da base colorada deu conta do recado e nos principais testes do ano demonstrou qualidade e maturidade para lidar com os obstáculos da posição de goleiro. Internamente, profissionais do clube que trabalharam com Alisson enxergam o mesmo potencial na nova joia do clube.

É impossível ignorar a presença de Sergio Rochet. O uruguaio é um jogador de Copa do Mundo. Na seleção do Uruguai, Rochet é unânime e conquistou esse espaço com atuações incríveis. A carreira do profissional é sólida e garante a firmeza necessária para os momentos mais delicados dentro das partidas. Assim como Anthoni, tem qualidades que se apresentaram desde o seu primeiro jogo com a camisa do Inter.

Mesmo sendo jogadores completamente diferentes em estilo e momento de carreira, a definição do titular não é nada óbvia. Anthoni nunca decepcionou. Quando esteve em campo, contra o Cruzeiro, no Brasileirão do ano passado, ele cresceu no pênalti marcado a favor do adversário. Aquela defesa mudou o destino colorado na temporada. Além de qualificação, goleiro precisa ter estrela.

No caso de Rochet, a sua determinação na Libertadores de 2023 foi essencial para que o time realizasse uma campanha tão boa. Impossível esquecer da disputa de pênaltis diante do River e Rochet assumindo a responsabilidade para decidir a favor da equipe. Jogadores decisivos e acostumados com jogos de alta tensão fazem toda a diferença para vencer confrontos complicados.

Todos esses pontos destacam como a decisão do técnico Roger Machado não será fácil. Acredito que as opiniões estejam divididas. Mas, seja qual for a escolha do treinador, nenhuma poderá ser considerada equívoco. Os dois goleiros têm características suficientes para serem credenciados como goleiro colorado na temporada 2025. Além disso, quem ganha é o Inter. Não ser dependente de apenas um jogador por posição é luxo no futebol brasileiro.