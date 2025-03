O Inter ainda deve aproveitar Gabriel Carvalho  

Atleta rumará para a Arábia Saudita na metade do ano. Ricardo Duarte / Inter

Além dos reforços que foram contratados pela direção do Inter, outros nomes vêm ficando à disposição do técnico Roger Machado. A contratação de um zagueiro e meias para tornar o plantel mais robusto tem o objetivo de não tornar a equipe tão refém dos seus jogadores titulares.

Na última temporada e no Campeonato Gaúcho, Roger precisou improvisar em algumas ocasiões por conta da falta de alternativas no banco de reservas. Esses reforços podem elevar a qualidade do elenco colorado para o restante das competições.

Além dos nomes que foram contratados, atletas como Rochet e Gabriel Carvalho voltam ao time. O jovem meia colorado, que foi vendido por quase R$ 100 milhões, esteve afastado do Beira-Rio devido aos compromissos com a Seleção Brasileira de base.

Após esse período, Gabriel sofreu lesão e não pôde compor o grupo para a reta final do Gauchão. Levando em consideração os afastamentos por lesão, ele fez falta.

Jogador não sentiu a pressão

Quando começou a ganhar oportunidades no ano passado, Gabriel Carvalho assumiu a responsabilidade e não sentiu os jogos de alto nível do Campeonato Brasileiro. Inclusive, suas atuações surpreenderam por conta da pouca idade.

Normalmente, jogadores com essa idade não conseguem apresentar seu futebol por diversos motivos. A falta de preparo físico entre os profissionais e a pouca experiência faz com que treinadores pensem mil vezes antes de apostar em alguma jovem promessa.

Na metade do ano, quando completar 18 anos, Gabriel será liberado para atuar pelo seu novo time na Arábia Saudita. Até lá, é possível que ele consiga colaborar com o time colorado nas campanhas de Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

O calendário está complicado e qualquer profissional que possa agregar qualidade é bem-vindo. Por ser um meia com nível diferenciado, ele deve ser aproveitado ao máximo enquanto estiver em Porto Alegre.