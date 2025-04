Oposição na Turquia denuncia 'maus-tratos' a estudantes detidos

O líder da oposição turca, Ozgur Ozel, denunciou nesta segunda-feira (31) os "maus-tratos" aos estudantes detidos durante os protestos em massa desencadeados pela prisão do prefeito de Istambul, principal adversário do presidente Recep Tayyip Erdogan.

No domingo, Ozel visitou Imamoglu na prisão de Silivri, a oeste de Istambul. Ele também se encontrou com estudantes presos.

As associações de profissionais de saúde pública afirmaram no sábado que "observaram maus-tratos" durante as prisões, as custódias policiais e os processos judiciais.