O Inter precisa de foco a partir de agora

As duas vitórias seguidas sobre o Caxias aumentaram a confiança do torcedor.

Entendo a preocupação da direção e da torcida fora de campo. É normal a ansiedade em relação à decisão do campeonato. Para o Inter, representa muita coisa. Afinal, faz tempo que não conquistamos o Campeonato Gaúcho e tentamos impedir nosso rival de igualar o histórico octa. Porém, o Inter tem a necessidade de focar nesse Gauchão para que os desejos se concretizem.

Tecnicamente e taticamente, a equipe treinada por Roger Machado tem leve vantagem sobre o Grêmio de Quinteros. Fatores externos como arbitragem, provocações ou algo parecido, são pontos que prejudicam a equipe colorada. Se depender apenas das questões do jogo, nossas chances de conquistar o título aumentam. Por conta disso, é importante se distanciar de polêmicas nos dias que antecedem a decisão do campeonato.

O rival

Se engana quem pensa que o Grêmio é um adversário fácil. Além de ter suas qualidades, o ambiente Gre-Nal é capaz de equilibrar o confronto. Não podemos esquecer que a primeira parte acontece na Arena, onde não temos bom retrospecto. Estar com o grupo focado pode evitar que tenhamos surpresa nessa final. E, com certeza, estamos vacinados em relação a decepções na competição estadual.

No final das contas, nos livros de história, fica marcado o clube vencedor. Os bastidores e contextos das competições podem até ser lembrados, mas nada será maior do que o time que conseguiu superar adversidades e chegou às conquistas.

Apesar das preocupações, o torcedor colorado precisa e espera ansiosamente por essa taça. É uma forma de fechar um portal horrível que assombra o Beira-Rio desde 2016. Tudo que puder ser feito para colocar o Inter no caminho das vitórias deve ser adotado por parte de todos os envolvidos no futebol colorado.

