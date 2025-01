RS registra o maior número de autorizações para migrantes e refugiados desde 2020

O Rio Grande do Sul registrou, ao longo de 2024, número recorde de autorizações para migrantes e refugiados residirem no Estado: 27 mil. É o maior desde 2020, quando foram 13 mil.

Os dados foram obtidos por Zero Hora junto à Polícia Federal (PF), que faz a prestação deste serviço. As informações foram retiradas do sistema de regularização migratória (SisMigra).

Evolução dos registros migratórios no RS:

Perfil dos solicitantes no RS

Embora o SisMigra não disponibilize dados sobre idade, gênero, cor ou raça dos solicitantes, a nacionalidade é informada. Em 2024, os venezuelanos lideraram o número de registros aprovados no RS, com 13.725 deferimentos. Eles foram seguidos pelos uruguaios, com 4.216 solicitações de residência autorizadas, e argentinos, com 2.604 documentos aceitos. Houve ainda 1.987 haitianos e 956 colombianos integrados ao Estado do sul do Brasil.