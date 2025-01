Governo lança nesta quinta-feira programação oficial dos 150 anos da Imigração Italiana no RS

Em novembro, uma delegação do Vêneto visitou Ana Rech e foi recebida por alunos do Colégio Murialdo.

Será aberta oficialmente nesta quinta-feira (16) as comemorações alusivas aos 150 da Imigração Italiana no RS . O evento ocorre no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves , às 10h, durante o lançamento do Rota Pipa Parade 2025 , a maior exposição de arte ao ar livre da Serra Gaúcha.

As comemorações se iniciaram ainda no ano passado com a visita de uma delegação da região do Vêneto à Caxias do Sul. Ainda em 2024, a UCS divulgou a elaboração de um livro de 600 páginas que reúne fotografias e documentos.